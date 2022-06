(Di venerdì 10 giugno 2022)spinge sull'acceleratore e dopo il successo della Formentor, che ha permesso al marchio catalano di vendere ben 80.000 auto nel 2021 (il brand è nato e partito da zero nel 2018), ha presentato tre nuovi modelli che arriveranno sul mercato nei prossimi anni, precisamente entro il 2025. Si tratta di due SUV e una piccola berlina lunga poco più di 4 metri. Il primo è laTerramar, un crossover di medie dimensioni - lungo circa 4,5 metri - che nella gamma attuale va a posizionarsi sopra la Ateca e che avrà motori termici e ibridi plug-in; il secondo è laTavascan, che già conoscevamo come concept car ma che ora si prepara a debuttare come vettura di serie 100% elettrica; la terza - la più sorprendente di tutte - è laUrbanRebel, ovvero una piccola sportiva 100% elettrica, che fa del design e delle ...

Pubblicità

infoiteconomia : Terramar, Tavascan e UrbanRebel, i tre modelli che illuminano il futuro di Cupra - fattiamotore : Terramar, Tavascan e UrbanRebel, i tre modelli che illuminano il futuro di Cupra - lautomobile_ACI : Quattro anni dopo il debutto da marchio indipendente, #Cupra, brand sportivo del gruppo Volkswagen, tira le somme e… - AUTOilmensile : Svelato il futuro del brand sportivo spagnolo ???? #auto #cupra #conceptcar - zazoomblog : Cupra - UrbanRebel Terramar e Tavascan: tre stili un solo futuro - #Cupra #UrbanRebel #Terramar -

GQ Italia

Leggi ora: ildifino al 2025entra nel, completamente elettrico con il 2030. Unche è investimento sui giovani, corteggiati ancora prima che possano non solo comprare una macchina, ma perfino avere la patente. ... Il futuro di Cupra è già scritto La nuova stazione spaziale russa conosciuta come ROSS non avrà la stessa inclinazione orbitale della ISS. A confermarlo è stato Dmitry Rogozin che ha anche ricordato come questo nuovo avamposto orbita ...Ha fatto sapere che la Terramar misurerà 4,5 metri di lunghezza e che disporrà di un’autonomia in modalità 100% elettrica di 100 chilometri: sicuramente interessante adesso, fra due anni non si sa. Pr ...