Germania: aggressione con coltello a scuola, ferite una donna e una bambina - Esteri - quotidiano.net (Di venerdì 10 giugno 2022) Ultim'ora Berlino, 10 giugno 2022 - Un uomo armato di coltello ha ferito una donna e una bambina di 7 anni , in una scuola elementare di Esslingen , nel Baden - Wüerttemberg, in Germania. Lo riportano alcuni media tedeschi. L'autore del gesto si è dato alla fuga. Le due ferite sono gravi e sono state portate in ospedale. Ancora poche le informazioni. Notizia in aggiornamento

Germania: aggressione con coltello a scuola, ferite una donna e una bambina - Esteri - quotidiano.net Ultim'ora Berlino, 10 giugno 2022 - Un uomo armato di coltello ha ferito una donna e una bambina di 7 anni , in una scuola elementare di Esslingen , nel Baden - Wüerttemberg, in Germania. Lo riportano alcuni media tedeschi. L'autore del gesto si è dato alla fuga. Le due ferite sono gravi e sono state portate in ospedale. Ancora poche le informazioni. Notizia in aggiornamento

TGCOM Germania, accoltellamenti fuori da una scuola: gravi donna e bambina L'autore dell'aggressione, il cui movente è da chiarire, è in fuga. La polizia è intervenuta in forze sul luogo degli accoltellamenti ed è a caccia dell'assalitore.