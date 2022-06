Firenze, va a scuola con una pistola giocattolo: scatta l'allarme e arriva la polizia (Di venerdì 10 giugno 2022) La sua idea era solo quella di giocare con i compagni si classe, ma per un ragazzo di 15 anni la mattinata di scuola si è trasformata in incubo. Il giovane ha varcato la porta dell'aula con una ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) La sua idea era solo quella di giocare con i compagni si classe, ma per un ragazzo di 15 anni la mattinata disi è trasformata in incubo. Il giovane ha varcato la porta dell'aula con una ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Bimbo #disabile resta solo in classe, mentre i compagni vanno in gita. Avviene a #Firenze. Senza pulmino con la pe… - QuiNewsChianti : A scuola in MetroCittà si beve senza plastica - QuiNewsEmpolese : A scuola in MetroCittà si beve senza plastica - QuiNewsFirenze : A scuola in MetroCittà si beve senza plastica - gianpaolomartel : RT @FilippoGiov: Firenze, 15enne entra in aula con una pistola giocattolo. Il preside chiama la polizia - Cronaca -