F1 GP Azerbaijan Baku 2022 | qualifiche domani in tv | canale | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ledel GP disaranno visibiliin tv: ecco le informazioni su. Tutto pronto per la caccia alla pole, ma prima ancora è tempo di prove libere 3 per gli ultimi ritocchi al setup in vista dellee per capire che cosa servirà ancora in ottica gara. Dunque alle ore 13 scatteranno le FP3, un’ora a disposizione di team e piloti contv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1,su Sky Go. Alle ore 16 come di consueto letv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1,su Sky Go, ...