F1, GP Azerbaijan 2022. Russell: “Fatichiamo con gli pneumatici, Ferrari e Red Bull sono più veloci” (Di venerdì 10 giugno 2022) “Non siamo competitivi come vorremmo, è stata una giornata difficile. È una pista in cui ci viene difficile mettere gli pneumatici nella giusta finestra. Il riscaldamento delle gomme è un problema, non siamo al top: i giri più veloci li abbiamo fatti al termine della sessione, mentre Ferrari e Red Bull le hanno messe in temperatura più velocemente. Loro sono più veloci di noi, stiamo facendo il possibile per recuperare”. Queste le parole di George Russell dopo le prima due prove libere del venerdì nell’ambito del GP di Azerbaijan 2022, ottavo appuntamento del mondiale di F1. Il britannico della Mercedes ha chiuso ottavo in FP1 e settimo in FP2. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 10 giugno 2022) “Non siamo competitivi come vorremmo, è stata una giornata difficile. È una pista in cui ci viene difficile mettere glinella giusta finestra. Il riscaldamento delle gomme è un problema, non siamo al top: i giri piùli abbiamo fatti al termine della sessione, mentree Redle hanno messe in temperatura più velocemente. Loropiùdi noi, stiamo facendo il possibile per recuperare”. Queste le parole di Georgedopo le prima due prove libere del venerdì nell’ambito del GP di, ottavo appuntamento del mondiale di F1. Il britannico della Mercedes ha chiuso ottavo in FP1 e settimo in FP2. SportFace.

Pubblicità

SkySportF1 : ?? LECLERC strappa il miglior tempo nelle #FP2 ?? Seguono Perez e Verstappen I RISULTATI ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Baku: la diretta delle prove libere dall'Azerbaijan LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Formula 1, la conferenza in live streaming dal GP Baku in Azerbaijan e in diretta sulla pagina Facebook di Sky Spor… - sportface2016 : #F1, #Russell dopo le prove libere del venerdì dell'#AzerbaijanGP: 'Fatichiamo con gli pneumatici, #Ferrari e… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: FOTO e VIDEO - Mercedes: logo speciale in Azerbaijan, Canada e Gran Bretagna. Il motivo - 2022: mercedes | formula 1 | sta… -