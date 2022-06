Esondazione fiume Isclero, intera famiglia salvata da Carabinieri (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – A causa delle proibitive condizioni meteo dovute alla forte pioggia, due anziani coniugi della Valle Caudina e la loro figlia, rimasti intrappolati nell’auto in panne a seguito dell’Esondazione del fiume Isclero, sono stati tratti in salvo dai Carabinieri. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Cervinara, in via Cardito. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri della locale Stazione, intervenuti unitamente a personale della Protezione Civile, che hanno liberato i malcapitati dall’auto semisommersa. Fortunatamente nulla di grave per quella famiglia: solo tanto spavento per il pericolo corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – A causa delle proibitive condizioni meteo dovute alla forte pioggia, due anziani coniugi della Valle Caudina e la loro figlia, rimasti intrappolati nell’auto in panne a seguito dell’del, sono stati tratti in salvo dai. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Cervinara, in via Cardito. Provvidenziale l’intervento deidella locale Stazione, intervenuti unitamente a personale della Protezione Civile, che hanno liberato i malcapitati dall’auto semisommersa. Fortunatamente nulla di grave per quella: solo tanto spavento per il pericolo corso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

anteprima24 : ** #Esondazione #Fiume #Isclero, intera #Famiglia salvata da #Carabinieri ** - larampait : Intrappolati nell'#auto in panne per l'#esondazione del #fiume: salvati dai #Carabinieri - irpiniatimes1 : Intrappolati nell'auto in panne per l'esondazione del fiume: salvati dai Carabinieri #Autoinpanne - ptvtelenostra : INTRAPPOLATI NELL'AUTO IN PANNE PER L'ESONDAZIONE DEL FIUME: SALVATI DAI CARABINIERI - - AssoWebTV : Magreglio colpito dal maltempo. Esondazione fiume Lambro -