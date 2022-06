Eni, "rifiuto di atto d'ufficio". I pm De Pasquale e Spadaro nei guai (Di venerdì 10 giugno 2022) Il processo Eni-Nigeria si è concluso il 17 marzo 2021 con assoluzioni "perché il fatto non sussiste", l'Appello ci sarà il 19 luglio. Ma si apre un nuovo filone nelle indagini, la Procura di Brescia - si legge sul Corriere della Sera - ha chiesto il rinvio a giudizio del procuratore aggiunto di Milano e responsabile del pool affari internazionali, Fabio De Pasquale, e del pm Sergio Spadaro (oggi alla nuova Procura europea antifrodi) per "rifiuto d’atto d’ufficio» nel non aver voluto depositare nel 2021 prove potenzialmente favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale Eni-Nigeria, concluso. L’accusa è cioè aver lasciato le parti ignare di talune prove che, trovate dal pm Paolo Storari e segnalate quantomeno dal 15 e 19 febbraio 2021 in mail all’allora procuratore ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 10 giugno 2022) Il processo Eni-Nigeria si è concluso il 17 marzo 2021 con assoluzioni "perché il fnon sussiste", l'Appello ci sarà il 19 luglio. Ma si apre un nuovo filone nelle indagini, la Procura di Brescia - si legge sul Corriere della Sera - ha chiesto il rinvio a giudizio del procuratore aggiunto di Milano e responsabile del pool affari internazionali, Fabio De, e del pm Sergio(oggi alla nuova Procura europea antifrodi) per "d’d’» nel non aver voluto depositare nel 2021 prove potenzialmente favorevoli agli imputati del processo per corruzione internazionale Eni-Nigeria, concluso. L’accusa è cioè aver lasciato le parti ignare di talune prove che, trovate dal pm Paolo Storari e segnalate quantomeno dal 15 e 19 febbraio 2021 in mail all’allora procuratore ...

