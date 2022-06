“È diventato gay”. Jasmine Carrisi, scivolone davanti a tutti. Parla di lui ed è subito polemica (Di venerdì 10 giugno 2022) Jasmine Carrisi, lo scivolone davanti a tutti. La figlia di Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di The Voice Senior con alla guida del timone una splendida Antonella Clerici. Sarebbe stata la conduttrice ha desiderarla fortemente come giurata insieme al padre. Il successo ha bussato alla porta fino ad oggi, ma non senza qualche gaffe. Jasmine Carrisi spopola in rete. Un nuovo trend che tutti conoscono sotto il nome di “Balla se…” che sta coinvolgendo il popolo di TikTok e che sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo, invita gli utenti a ballare rivelando un fatto particolare che gli è capitato oppure ha vissuto. Jasmine ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022), lo. La figlia di Al Banoe di Loredana Lecciso si è fatta conoscere dal grande pubblico durante la prima edizione di The Voice Senior con alla guida del timone una splendida Antonella Clerici. Sarebbe stata la conduttrice ha desiderarla fortemente come giurata insieme al padre. Il successo ha bussato alla porta fino ad oggi, ma non senza qualche gaffe.spopola in rete. Un nuovo trend checonoscono sotto il nome di “Balla se…” che sta coinvolgendo il popolo di TikTok e che sulle note di Rover (Sped Up) di Chullo, invita gli utenti a ballare rivelando un fatto particolare che gli è capitato oppure ha vissuto....

