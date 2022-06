Danimarca campione d’Europa da ripescata | 30 anni fa il torneo più incredibile di sempre Sivebaeck | “Fu qualcosa di straordinario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Trent’fa oggi veniva inaugurato il campionato europeo di calcio con l’esito finale più sorprendente di. Nella competizione continentale è capitato spesso che a vincere sia stata una nazionale non favorita. Ma nel caso deldisputato in Svezia a farlo fu addirittura una squadraall’ultimo, dopo che la Jugoslavia venne esclusa dalla Uefa per via della guerra in corso nei Balcani. Johnè stato uno dei difensori titolari di quella meravigliosa: nel 1992 era già uno dei calciatori più esperti. Oggi fa il procuratore. Si ricorda dove era quando arrivò la convocazione? “Io mi trovavo in Francia, avevo concluso il campionato con il Monaco. Ma non ero in vacanza, perché in calendario c’era ancora un’amichevole con la Nazionale, la partita con la ...