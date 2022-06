Con il cuore, New Amsterdam o Il cosmo sul comò? La tv del 10 giugno (Di venerdì 10 giugno 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 10 giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Con il cuore, nel nome di Francesco”. In diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, ritorna la serata benefica condotta da Carlo Conti che da 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di tanti ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della solidarietà. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La veglia”: durante una festa, degli avvoltoi, dopo essersi cibati di un cadavere, rigurgitano il pasto in volo. La vittima si scopre essere Emma Radner, scomparsa cinque mesi prima. Rete4 alle 21.20 proporrà “Quarto grado le storie – estate”. Su ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 giugno 2022) Per la prima serata in tv, venerdì 10su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Con il, nel nome di Francesco”. In diretta dal Piazzale della Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, ritorna la serata benefica condotta da Carlo Conti che da 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà. L’evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà in questa edizione speciale la partecipazione straordinaria di tanti ospiti del mondo della musica, dello spettacolo e della solidarietà. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La veglia”: durante una festa, degli avvoltoi, dopo essersi cibati di un cadavere, rigurgitano il pasto in volo. La vittima si scopre essere Emma Radner, scomparsa cinque mesi prima. Rete4 alle 21.20 proporrà “Quarto grado le storie – estate”. Su ...

Advertising

GiovaQuez : 'L'Ucraina è come una prostituta infettata con Aids che vuole uccidere più persone possibili' 'E' Zelensky ad uccid… - CarloCalenda : Questa pagina te la dedico con tutto il cuore ?@EnricoLetta? - team_world : Non è un 'anniversario' a ricordarci che non ci sei più, caro Michele. Ma oggi, ad un anno da quel maledetto giorno… - StaserasolounTG : RT @donTonio66: Cerca con il cuore e troverai prima. - gretollo : io vi ho già dato tutto di me, il mio cuore è al sicuro con voi -