ATP Stoccarda 2022, Matteo Berrettini vince in rimonta il derby con Lorenzo Sonego e approda in semifinale! (Di venerdì 10 giugno 2022) Matteo Berrettini si aggiudica il derby di quarti di finale all'ATP 250 di Stoccarda contro Lorenzo Sonego e si qualifica per la semifinale del torneo tedesco. Il romano batte per 3-6 6-3 6-4 il torinese e sfiderà nel penultimo atto il tedesco Oscar Otte, che ha approfittato del ritiro senza scendere in campo del francese Benjamin Bonzi. Un confronto, quello odierno, di buona valenza tecnica, in cui le capacità del numero 10 del mondo sono emerse alla distanza. Nei primi game si nota una tendenza un po' particolare: quello che si trova meglio al servizio è Sonego, in parte perché Berrettini non è nella sua miglior giornata in questo senso (il che non gli impedisce di tirare cannonate a oltre 220 km/h), in parte perché il torinese riesce a leggere bene ...

