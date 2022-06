Asia Argento e il post che commuove: “Sono sobria da un anno grazie al buddismo di Nichiren Daishonin”. E parla di Anthony Bourdain (Di venerdì 10 giugno 2022) È un post onesto e commovente quello che ha scritto Asia Argento sul suo profilo Instagram. E coraggioso. Perché non è semplice ammetere di combattere contro le dipendenze da sostanze, c’è ancora un pesante stigma che condanna invece di comprendere e abbracciare. Argento lo ha fatto nel suo libro, Anatomia di un cuore selvaggio: raccontare la sua vita alle prese con i tentativi di affrontare il vuoto, anche attraverso le sostanze. E ora, per lei, arriva un grande giorno: “Oggi compio un anno di sobrietà. Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) È unonesto e commovente quello che ha scrittosul suo profilo Instagram. E coraggioso. Perché non è semplice ammetere di combattere contro le dipendenze da sostanze, c’è ancora un pesante stigma che condanna invece di comprendere e abbracciare.lo ha fatto nel suo libro, Anatomia di un cuore selvaggio: raccontare la sua vita alle prese con i tentativi di affrontare il vuoto, anche attraverso le sostanze. E ora, per lei, arriva un grande giorno: “Oggi compio undi sobrietà. Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi. ...

