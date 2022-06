A Mestre la prima stazione di servizio Eni per rifornimento di idrogeno

(Di venerdì 10 giugno 2022) VENEZIA (ITALPRESS) – E’ stata inaugurata oggi, alla presenza del Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del Direttore Generale Energy Evolution di Eni Giuseppe Ricci e dell’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia Luigi Ksawery Lucà la nuova Enistation a(Venezia), in località San Giuliano. E’ lain Italia, in ambito urbano e aperta al pubblico, dove è possibile effettuare ildiper la mobilità su strada.L’impianto è dotato di due punti di erogazione, con una potenzialità di oltre 100 kg/giorno, che possono caricare autoveicoli in circa 5 minuti e autobus. Innovativi e specifici apparati di sicurezza e antincendio sono stati installati all’interno delladi, che è stata totalmente ricostruita nei mesi scorsi ed è stata riaperta al ...

del Direttore Generale Energy Evolution di Eni Giuseppe Ricci e dell'Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia Luigi Ksawery Luca' la nuova Enistation a Mestre, in località San Giuliano. È la ...