Vicenza, il compagno della donna uccisa dall'ex: "E' colpa dei giudici, ora vengano a vedere la mia Lidia nella bara" (Di giovedì 9 giugno 2022) commenta Vicenza, uccide l'ex e la nuova compagna e poi si toglie la vita - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Vicenza, uccide l'ex e la nuova compagna e poi si toglie la vita - - > ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 giugno 2022) commenta, uccide l'ex e la nuova compagna e poi si toglie la vita - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, uccide l'ex e la nuova compagna e poi si toglie la vita - - > ...

Advertising

RaiNews : Doppio femminicidio. Sale a tre il numero delle vittime di Vicenza. Dopo la donna uccisa per strada dall'ex compagn… - raphaelangellll : RT @repubblica: Femminicidio di Vicenza, la rabbia del nuovo compagno di Miljkovic: 'Colpa dei giudici che hanno liberato il killer, ora ve… - repubblica : Femminicidio di Vicenza, la rabbia del nuovo compagno di Miljkovic: 'Colpa dei giudici che hanno liberato il killer… - fisco24_info : Vicenza, doppio femminicidio-suicidio: uomo uccide la ex e la compagna: Zalatan Vasiljevic ha assassinato la ex con… - MediasetTgcom24 : Vicenza, il compagno della donna uccisa dall'ex: 'E' colpa dei giudici, ora vengano a vedere la mia Lidia nella bar… -