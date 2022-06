Ultime Notizie – Meloni: “Io e Salvini come Giulietta e Romeo? Non con stessa fine” (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal palco di Verona, Giorgia Meloni, accanto a Matteo Salvini – che l’abbraccia più volte – ironizza sulle parole dei giornalisti usate tirando in ballo la celebre coppia scaligera, per il ‘ritrovato’ amore tra il leader leghista e la presidente di Fdi. “Dicono che siamo come Giulietta e Romeo? Non faremo la stessa fine, lo garantisco” dice Meloni. Salvini fa i suoi scongiuri, mostrando le corna e poi dice: “Anche perché lei ha a casa qualcuno che l’aspetta e pure io“. “Siamo belli come il sole”, assicura il leghista. Su questo palco, stasera, sottolinea Salvini, “c’è la coalizione che dall’anno prossimo, assieme a Forza Italia, governerà a lungo il nostro Paese. Questo è l’obiettivo“. Vogliamo un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Dal palco di Verona, Giorgia, accanto a Matteo– che l’abbraccia più volte – ironizza sulle parole dei giornalisti usate tirando in ballo la celebre coppia scaligera, per il ‘ritrovato’ amore tra il leader leghista e la presidente di Fdi. “Dicono che siamo? Non faremo la, lo garantisco” dicefa i suoi scongiuri, mostrando le corna e poi dice: “Anche perché lei ha a casa qualcuno che l’aspetta e pure io“. “Siamo belliil sole”, assicura il leghista. Su questo palco, stasera, sottolinea, “c’è la coalizione che dall’anno prossimo, assieme a Forza Italia, governerà a lungo il nostro Paese. Questo è l’obiettivo“. Vogliamo un ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - pccpla : RT @junews24com: Molina Juve, i bianconeri accelerano: avviati i contatti con l'Udinese! - - TntAldoRaine : RT @Betty36174919: ULTIME NOTIZIE: Il parlamento federale russo (Duma) ha appena iniziato a votare un disegno di legge per vietare TUTTA… -