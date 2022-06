Ultime Notizie – Atp Stoccarda, Sonego ai quarti contro Berrettini (Di giovedì 9 giugno 2022) Lorenzo Sonego si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 692.235 euro). L’azzurro, numero 32 del mondo e 6 del seeding, supera il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 102 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-4) in un’ora e 50 minuti. Sonego sfiderà domani l’altro italiano rimasto in tabellone Matteo Berrettini, numero 10 del mondo e seconda testa di serie. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Lorenzosi qualifica per idi finale del torneo Atp 250 di(erba, montepremi 692.235 euro). L’azzurro, numero 32 del mondo e 6 del seeding, supera il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 102 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-4) in un’ora e 50 minuti.sfiderà domani l’altro italiano rimasto in tabellone Matteo, numero 10 del mondo e seconda testa di serie. Adnkronos, ENTD, Get The Factsla Disinformazione

