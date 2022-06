Ucraina: bombardato impianto Azot a Severodonetsk, con 800 civili (Di giovedì 9 giugno 2022) bombardato per due volte dall’esercito russo tra ieri sera e la notte scorsa l’impianto chimico Azot a Severodonetsk, dove si sono rifugiati circa 800 civili, 200 dipendenti e circa 600 residenti. Almeno due officine sono state colpite, tra cui una per la produzione di ammoniaca. Una situazione ad alta pericolosità per la popolazione che, adesso, rischia di rimanere intrappolata sotto il fuoco delle forze di Mosca, esattamente come successo alle acciaieria Azovstal, dove l’evacuazione dei civili è stata possibile solo dopo lunghi negoziati sui corridoi umanitari e al termine di settimane caratterizzate da mancanza di cibo e acqua, situazioni igieniche e sanitarie precarie e l’impossibilità di soccorrere e curare i feriti. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)per due volte dall’esercito russo tra ieri sera e la notte scorsa l’chimico, dove si sono rifugiati circa 800, 200 dipendenti e circa 600 residenti. Almeno due officine sono state colpite, tra cui una per la produzione di ammoniaca. Una situazione ad alta pericolosità per la popolazione che, adesso, rischia di rimanere intrappolata sotto il fuoco delle forze di Mosca, esattamente come successo alle acciaieria Azovstal, dove l’evacuazione deiè stata possibile solo dopo lunghi negoziati sui corridoi umanitari e al termine di settimane caratterizzate da mancanza di cibo e acqua, situazioni igieniche e sanitarie precarie e l’impossibilità di soccorrere e curare i feriti. Lo riferisce il capo dell’amministrazione militare ...

