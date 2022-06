Ubriaco in scooter cade e travolge due signore anziane mentre attraversano la strada (Di giovedì 9 giugno 2022) Tivoli. Un ragazzo alla guida del suo scooter, con un tasso alcolemico considerevole, ha travolto letteralmente con lo scooter due anziane signore che stavano attraversando la strada sulle strisce in quel momento. Un impatto che ha portato consistenti lesioni per una delle due donne: entrambe, sono ancora oggi in ospedale sotto osservazione. Travolte due signore anziane in strada Il fatto è andato in scena nella serata di ieri, mercoledì 8 giugno, intorno alle 20,30, in una nota strada di Tivoli, viale Trieste. Le due donne, rispettivamente 76 e 85 anni non hanno fatto in tempo neppure a comprendere cosa stesse accadendo in quel momento. Il ragazzo, invece, 27enne sembrerebbe aver perso completamente il controllo del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Tivoli. Un ragazzo alla guida del suo, con un tasso alcolemico considerevole, ha travolto letteralmente con lodueche stavano attraversando lasulle strisce in quel momento. Un impatto che ha portato consistenti lesioni per una delle due donne: entrambe, sono ancora oggi in ospedale sotto osservazione. Travolte dueinIl fatto è andato in scena nella serata di ieri, mercoledì 8 giugno, intorno alle 20,30, in una notadi Tivoli, viale Trieste. Le due donne, rispettivamente 76 e 85 anni non hanno fatto in tempo neppure a comprendere cosa stesse acndo in quel momento. Il ragazzo, invece, 27enne sembrerebbe aver perso completamente il controllo del ...

Advertising

CorriereCitta : Ubriaco in scooter cade e travolge due signore anziane mentre attraversano la strada - infoitinterno : Incidente mortale, il conducente dello scooter era ubriaco con tasso alcolemico di 2,90 - BabboleoNews : Nell' #incidente di questa notte sulla #Sopraelevata in direzione ponente è morto il 27enne Harold Enrique Cadena C… - NewSicilia : L'uomo si trovava in sella a uno scooter Sh quando i militari gli avrebbero intimato l'alt per eseguire i controlli… -