Tottenham, interessamento per Jesus (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Tottenham di Antonio Conte è entrato nella corsa per arrivare a Gabriel Jesus, attaccante classe 1997 di proprietà del Manchester... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildi Antonio Conte è entrato nella corsa per arrivare a Gabriel, attaccante classe 1997 di proprietà del Manchester...

Advertising

sportli26181512 : Tottenham, interessamento per Jesus: Il Tottenham di Antonio Conte è entrato nella corsa per arrivare a Gabriel Jes… - AAScocked : @PandArancio Per me di base non sa un cazzo... ieri ha parlato di interessamento del utd e Tottenham per botman ed… - infoitsport : Milan Botman, smentito l'interessamento di Tottenham e Manchester Utd - IlTheocraziano : RT @bandito_1899: Nessun sito o media inglese parla di un interessamento per Botman da parte di Man Utd o Tottenham. C’era solo il Newcastl… - Gate_14CurvaSud : RT @bandito_1899: Nessun sito o media inglese parla di un interessamento per Botman da parte di Man Utd o Tottenham. C’era solo il Newcastl… -