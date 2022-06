Star Wars: Pablo Hidalgo “perché Kenobi non sapeva che Vader era vivo” (Di giovedì 9 giugno 2022) Star Wars. Obi-Wan Kenobi, mentre era su Tatooine, non era a conoscenza della sopravvivenza di Darth Vader come braccio destro attivo dell’Imperatore. Per circa 10 anni di vita è rimasto isolato dal resto della Galassia, senza apprendere qualcosa di così importante e terrificante. Ovviamente sapeva chi era Darth Vader, ma lo credeva morto su Mustafar. Leggi su starwarsnews (Di giovedì 9 giugno 2022). Obi-Wan, mentre era su Tatooine, non era a conoscenza della sopravvivenza di Darthcome braccio destro attivo dell’Imperatore. Per circa 10 anni di vita è rimasto isolato dal resto della Galassia, senza apprendere qualcosa di così importante e terrificante. Ovviamentechi era Darth, ma lo credeva morto su Mustafar.

