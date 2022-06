Sonia Bruganelli tra Elisabetta Franchi e Padre Pio | ' Quando mia figlia è stata male ho avuto una visione'

Advertising

ParliamoDiNews : sonia bruganelli: sono molto divisiva perche’… - la difesa di elisabetta franchi. e su bonolis... - Media e Tv… - SBruganelli : RT @davidedesario: Sonia Bruganelli si racconta: «Sono libera e dico ciò che penso, ma questo sui social dà fastidio» Qui La mia intervista… - davidedesario : Sonia Bruganelli si racconta: «Sono libera e dico ciò che penso, ma questo sui social dà fastidio» Qui La mia inter… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, gli auguri al figlio Davide per il 18esimo compleanno - DonnaGlamour : Sonia Bruganelli, dedica speciale al figlio Davide per i 18 anni -

Il Sussidiario.net

'Una donna di 48 anni che fa l'imprenditrice divertendosi': si descrive cosìin una intervista a Leggo . 'Io sono una molto divisiva - ammette la moglie di Paolo Bonolis, nota per le sue provocazioni via social - . Per un motivo semplice: sono una persona ...'Una donna di 48 anni che fa l'imprenditrice divertendosi': si descrive cosìin una intervista a Leggo. 'Io sono una molto divisiva - ammette la moglie di Paolo Bonolis, nota per le sue provocazioni via social - . Per un motivo semplice: sono una persona ... Sonia Bruganelli: 'Sono divisiva'/ 'C'è un'ipocrisia dilagante, dittatura del politicamente corretto' Sonia Bruganelli ha diviso il pubblico: c'è chi la ama e chi invece non la sopporta. Il motivo "Sono libera di dire quello che penso".Sonia Bruganelli tra Elisabetta Franchi e la visione di Padre Pio, l'intervista alla moglie di Paolo Bonolis sul lavoro, i social, il lusso.