Skull Island: la prima immagine della serie animata Netflix (Di giovedì 9 giugno 2022) prima immagine della serie animata Skull Island, prodotta da Netflix e Legendary, che racconterà un nuovo capitolo del MonsterVerse. Nel corso della Netflix Geeked Week 2022, Netflix e Legendary Entertainment hanno rivelato la prima foto della serie animata Skull Island, che torna a rileggere il mito di Kong: Skull Island. L'immagine mostra una spiaggia dall'altro, con le enormi impronte di di Kong impresse in modo minaccioso nella sabbia, mentre due personaggi compaiono vicino ad esse. Annunciata per la prima volta nel 2021 ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022), prodotta dae Legendary, che racconterà un nuovo capitolo del MonsterVerse. Nel corsoGeeked Week 2022,e Legendary Entertainment hanno rivelato lafoto, che torna a rileggere il mito di Kong:. L'mostra una spiaggia dall'altro, con le enormi impronte di di Kong impresse in modo minaccioso nella sabbia, mentre due personaggi compaiono vicino ad esse. Annunciata per lavolta nel 2021 ...

Advertising

ParliamoDiNews : Skull Island: la prima immagine della serie animata Netflix - - 3cinematographe : Netflix ha rilasciato la prima immagine ufficiale di Kong: Skull Island, una nuova serie in stile anime ispirata al… - stranamentee : @piabarbuzzi allora in questo momento mi viene in mente bugiardo bugiardo lo squalo beetlejuice weathering with you… -