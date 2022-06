Scicli, oggi i funerali del dottor Guglielmo Trovato (Di giovedì 9 giugno 2022) Scicli – I funerali del dottor Guglielmo Trovato, Trovato morto ieri nel suo studio medico in via Gesù, si terranno oggi, 9 giugno, alle ore 16,45 nella chiesa Madre di Scicli. Il corteo funebre partirà da via Gesù. Il dottor Guglielmo Trovato, stimato medico di famiglia di Scicli, oltre che in via Gesù aveva ambulatorio anche a Cava d’Aliga. L’improvvisa scomparsa del medico, a soli 56 anni, ha lasciato increduli molti pazienti che nella stessa giornata di ieri si erano recati in visita dal professionista. Il dottore, infatti, dopo aver concluso tardi l’attività ambulatoriale, aveva deciso di fermarsi ancora nel suo studio. A lanciare l’allarme ieri pomeriggio ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 9 giugno 2022)– Idelmorto ieri nel suo studio medico in via Gesù, si terranno, 9 giugno, alle ore 16,45 nella chiesa Madre di. Il corteo funebre partirà da via Gesù. Il, stimato medico di famiglia di, oltre che in via Gesù aveva ambulatorio anche a Cava d’Aliga. L’improvvisa scomparsa del medico, a soli 56 anni, ha lasciato increduli molti pazienti che nella stessa giornata di ieri si erano recati in visita dal professionista. Ile, infatti, dopo aver concluso tardi l’attività ambulatoriale, aveva deciso di fermarsi ancora nel suo studio. A lanciare l’allarme ieri pomeriggio ...

Trovato medico morto nel suo studio, indagini in corso E' stato trovato senza vita il dottor Guglielmo Trovato, stimato medico di famiglia di Scicli, che ha avuto ambulatorio in piazza Municipio e ora in via Gesù oltre che a Cava d'Aliga. La notizia ... Tragedia a Scicli, trovato medico morto nel suo studio, indagini E' stato trovato senza vita il dottor Guglielmo Trovato, stimato medico di famiglia di Scicli, che ha avuto ambulatorio in piazza Municipio e ora in via Gesù oltre che a […] ... Scicli: noto medico di famiglia trovato morto in casa E' stato trovato senza vita il dottor Guglielmo Trovato, stimato medico di famiglia di Scicli, che ha avuto ambulatorio in piazza Municipio e ora in via Gesù oltre che a Cava d'Aliga. La notizia ...