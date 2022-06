Referendum 12 giugno 2022, spiegazione semplice, opinioni dei partiti: cosa vota la Lega? Cosa vota Salvini? Ecco la sua posizione (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 12 giugno 2022 gli elettori italiani sono chiamati a votare sui cinque quesiti del Referendum sulla giustizia. Si vota nella sola giornata di domenica, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Come si vota? E quali sono i quesiti? Proviamo a capire insieme qualCosa in più sul Referendum. Leggiamo all’interno! Leggi anche: Referendum 12 giugno... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 giugno 2022) Il 12gli elettori italiani sono chiamati are sui cinque quesiti delsulla giustizia. Sinella sola giornata di domenica, dalle ore 7:00 alle ore 23:00. Come si? E quali sono i quesiti? Proviamo a capire insieme qualin più sul. Leggiamo all’interno! Leggi anche:12...

borghi_claudio : Questo NON VEDEVA L'ORA di uscire dalla naftalina per dire la sua. Referendum 12 giugno, Pregliasco: 'Bene obbligo… - VittorioSgarbi : Il 12 giugno votate “SI” ai referendum sulla giustizia. - fattoquotidiano : “Se passasse il referendum, questi arresti non si potrebbero più fare”. Antonio De Nicolo non poteva trovare occasi… - tempoweb : 'Sui #referendum #giustizia si dice il falso'. Esposto di #Calderoli contro il procuratore di #Trieste #9giugno… - Clara_1309_ : RT @corinna_marzi: Il 12 giugno votate SÌ al #referendum sulla #giustizia @iodicosi_ @BuonaDestra @Filippo_Rossi @LuisaVolpicelli @Scimec… -