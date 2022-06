Putiniani d’Italia, Gabrielli: «I Servizi non fanno dossieraggio, la lista non è dell’intelligence» (Di giovedì 9 giugno 2022) L’intelligence italiana «non ha mai stilato alcuna lista di politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né ha mai svolto attività di dossieraggio». A chiarirlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, Franco Gabrielli, intervenendo sulla questione della famigerata “lista di proscrizione” dei Putiniani italiani, pubblicata sul Corriere della Sera, che l’ha riferita al Copasir. L’attività del gruppo di lavoro sulla minaccia ibrida Gabrielli ha poi aggiunto che «il gruppo di lavoro interministeriale dedicato alla minaccia ibrida alla sicurezza nazionale» lavora «esclusivamente sulla base di fonti aperte, mira non all’individuazione di singoli soggetti, bensì alla disamina di contenuti riconducibili al fenomeno della ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 9 giugno 2022) L’intelligence italiana «non ha mai stilato alcunadi politici, giornalisti, opinionisti o commentatori, né ha mai svolto attività di». A chiarirlo è stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega ai, Franco, intervenendo sulla questione della famigerata “di proscrizione” deiitaliani, pubblicata sul Corriere della Sera, che l’ha riferita al Copasir. L’attività del gruppo di lavoro sulla minaccia ibridaha poi aggiunto che «il gruppo di lavoro interministeriale dedicato alla minaccia ibrida alla sicurezza nazionale» lavora «esclusivamente sulla base di fonti aperte, mira non all’individuazione di singoli soggetti, bensì alla disamina di contenuti riconducibili al fenomeno della ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Travaglio commenta l'articolo del Corriere sui 'putiniani d'Italia': 'È tutto fuorilegge, il governo non… - La7tv : #dimartedi Pier Luigi Bersani sulla lista dei putiniani d'Italia: 'Non vorrei che finisse in un elenco anche il sov… - La7tv : #ottoemezzo #MarcoTravaglio attacca il #Corriere della Sera per l'articolo sui filo-putiniani d'Italia: 'Oggi si sc… - SecolodItalia1 : Putiniani d’Italia, Gabrielli: «I Servizi non fanno dossieraggio, la lista non è dell’intelligence»… - giacDomenico : La lista dei 'putiniani d'Italia' del Corsera si tinge di giallo -