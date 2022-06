Lo vogliono a tutti i costi: via dall’Inter col maxi ingaggio (Di giovedì 9 giugno 2022) Un calciatore dell’Inter si appresta a lasciare il club nerazzurro: una delle pretendenti alza l’offerta, pronto un maxi ingaggio Sono ore molto calde per l’Inter. Nerazzurri attivissimi in ambito di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 9 giugno 2022) Un calciatore dell’Inter si appresta a lasciare il club nerazzurro: una delle pretendenti alza l’offerta, pronto unSono ore molto calde per l’Inter. Nerazzurri attivissimi in ambito di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : L’uomo mercato: perché tutti vogliono Bellanova #calciomercato - calciomercatoit : ???@sachatavolieri alla CMIT TV. 'Su Noa #Lang non ho le stesse info di tutti gli altri. Da quello che so ora non è… - GiovaQuez : Ti basta fare il nome di alcune persone sui social per essere preso d'assalto da account tutti rigorosamente anonim… - dentimax954 : @CaioGCM COSI' SI FA,DOBBIAMO GONFIARLI COME LE ZAMPOGNE QUESTI CRIMINALI CHE VENGONO A ROMPERCI IL CAZZO A CASA NO… - GiovanniBerluni : @LuciaPetracca4 @nellapulce Che si confonde con chi non sa che c'è un referendum, con chi dice 'bè però il mare, la… -