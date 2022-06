LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6 5-4, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: fase decisiva nel 3° set (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Seconda di servizio lenta di Dart e dritto incrociato risolutivo di Giorgi. Bravissima Camila a non perdere campo e con il rovescio incrociato trova profondità e Dart, tentando il colpo lungolinea, non trova il punto. 5-4 per Giorgi nel 3° set e britannica a servire per rimanere nel match. 40-15 Esagera Camila con il dritto, tirando centralmente e non trovando il campo. 40-0 Prima con effetto slice di Giorgi e dritto out di Dart. 30-0 Grande seconda al corpo di Giorgi e il dritto a sventaglio le dà il punto. 15-0 Brava Camila a mettere tanta pressione da fondo e il rovescio di Dart finisce abbondantemente oltre la riga di ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Seconda di servizio lenta die dritto incrociato risolutivo di. Bravissimaa non perdere campo e con il rovescio incrociato trova profondità e, tentando il colpo lungolinea, non trova il punto. 5-4 pernel 3° set e britannica a servire per rimanere nel match. 40-15 Esageracon il dritto, tirando centralmente e non trovando il campo. 40-0 Prima con effetto slice die dritto out di. 30-0 Grande seconda al corpo die il dritto a sventaglio le dà il punto. 15-0 Bravaa mettere tanta pressione da fondo e il rovescio difinisce abbondantemente oltre la riga di ...

