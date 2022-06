L’intervista ad Alex, domani l’uscita del suo primo EP “Non siamo soli” (Di giovedì 9 giugno 2022) Alex è sicuramente uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici. Si racconta alla redazione di Metropolitan Magazine in attesa dell’uscita del suo primo EP “Non siamo soli”, da domani disponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali. Il cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico proprio grazie alla sua partecipazione al talent AMICI. Durante il suo percorso ha regalato tutta la sua sensibilità attraverso i suoi testi che racchiudono gran parte del suo essere. Un artista dotato di grande talento e di una delicata emotività che arriva dritta al cuore. A partire da domani, Alex girerà l’Italia per incontrare i fan e per presentare il suo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022)è sicuramente uno dei protagonisti più amati dell’ultima edizione di Amici. Si racconta alla redazione di Metropolitan Magazine in attesa deldel suoEP “Non”, dadisponibile in tutti i negozi tradizionali e negli store digitali. Il cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra si è fatto conoscere ed apprezzare dal grande pubblico proprio grazie alla sua partecipazione al talent AMICI. Durante il suo percorso ha regalato tutta la sua sensibilità attraverso i suoi testi che racchiudono gran parte del suo essere. Un artista dotato di grande talento e di una delicata emotività che arriva dritta al cuore. A partire dagirerà l’Italia per incontrare i fan e per presentare il suo ...

Advertising

digitalia_bc : - caneblu21 : @tra_silenzi @_accade Luigi ad un intervista in radio, ora non mi ricordo però l'emittente radiofonica. Mi sembra g… - timidosole : RT @Claudiapani00: Per quanto riguarda l'intervista soffermiamoci ai complimenti ricevuti da Alex, Enrico ma anche del presentatore perché… - stefycaren : RT @Claudiapani00: L'intervista più bella. Lui emozionatissimo e felicissimo. Le sorprese top, soprattutto Alex, spero davvero che lui gli… - HWSWReview : Caricatore unico, l’Unione Europea ci spiega i dettagli. Intervista ad Alex Agius Saliba, via… -