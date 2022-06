Lidl, Dyson e i sondaggi fuffa… (Di giovedì 9 giugno 2022) Fa sorridere il numero di segnalazioni come quella di cui stiamo per andare a parlare, sembra quasi che siamo tornati agli albori di Facebook quando i truffatori e i goliardi da social andavano alla grande. Mi verrebbe da dire che quasi li ricordo con affetto, da tanto che mi manca quell’epoca più “spensierata”. Il post di cui parliamo è stato condiviso il 5 giugno 2022 dalla pagina Super Offerta, pagina creata lo stesso giorno, e che al momento ha ben 7 follower. Facebook, volesse fare qualcosa, sa nome e cognome (o perlomeno l’ip) dei truffatori che si nascondono dietro la pagina, ma ovviamente se ne infischia. Su tutta la pagina ci sono solo due post, ed entrambi riguardano la stessa “promozione”: La catena internazionale Lidl sta conducendo uno speciale sondaggio tra i clienti e, come premio di partecipazione, sta offrendo ai suoi 300 clienti ... Leggi su butac (Di giovedì 9 giugno 2022) Fa sorridere il numero di segnalazioni come quella di cui stiamo per andare a parlare, sembra quasi che siamo tornati agli albori di Facebook quando i truffatori e i goliardi da social andavano alla grande. Mi verrebbe da dire che quasi li ricordo con affetto, da tanto che mi manca quell’epoca più “spensierata”. Il post di cui parliamo è stato condiviso il 5 giugno 2022 dalla pagina Super Offerta, pagina creata lo stesso giorno, e che al momento ha ben 7 follower. Facebook, volesse fare qualcosa, sa nome e cognome (o perlomeno l’ip) dei truffatori che si nascondono dietro la pagina, ma ovviamente se ne infischia. Su tutta la pagina ci sono solo due post, ed entrambi riguardano la stessa “promozione”: La catena internazionalesta conducendo uno specialeo tra i clienti e, come premio di partecipazione, sta offrendo ai suoi 300 clienti ...

