Le ginnaste americane chiedono un miliardo di dollari all’FBI per il caso Nassar

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un gruppo di 90 donne, tra cui le exdella squadra olimpica statunitense Simone Biles, McKayla Maroney e Aly Raisman, ha intentato una causa contro l’FBI, sostenendo che ha gestito male le indagini sull’ex medico del Team USA Larry, permettendogli di continuare ad abusare sessualmente di loro anche dopo le denunce sporte nel 2015. Quest’ultimo è stato condannato definitivamente nel 2018 a una pena che va dai 40 ai 175 anni di carcere per violenze sessuali su più di 150 atlete. Le ragazzecollettivamente più di undidi risarcimento, facendo appello al Federal Tort Claims Act, una legge del 1946 che rende gli Stati Uniti responsabili per le lesioni “causate da un’azione o un’omissione negligente o illecita di un dipendente del governo mentre agisce nell’ambito ...

Decine dihanno chiesto un maxi risarcimento da un miliardo di dollari all'Fbi, la polizia federale degli Stati Uniti. Come si legge sul quotidiano Il Giornale, la richiesta è scattata dopo ...Nel 2017 Nassar, oggi 58 anni, è stato condannato a 176 anni di carcere per aver molestato centinaia di ragazze e donne, incluse ledelle Olimpiadi 2012 e 2016. Gli agenti dell'Fbi ...Ginnaste Usa, chiesto risarcimento record all'Fbi dopo il caso Larry Nassar: un miliardo di dollari. Le atlete vittime sarebbero una novantina ...Non perché mancassero sospetti e indizi, anzi. C’era materiale fornito da un’istituzione come Usa Gymnastics, santuario della ginnastica americana con base a Indianapolis, c’erano i racconti di tre ...