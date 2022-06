La Bce torna al rigore: tassi su e addio agli acquisti di titoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha decretato la più importante svolta di politica monetaria degli ultimi anni: si chiude l’era dei tassi azzerati e degli acquisti massicci di titoli e si torna a programmare la lotta all’inflazione come priorità operativa. Il Consiglio direttivo della Bce riunitosi oggi a Francoforte ha deciso importanti svolte. In primo luogo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 9 giugno 2022) Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha decretato la più importante svolta di politica monetaria degli ultimi anni: si chiude l’era deiazzerati e deglimassicci die sia programmare la lotta all’inflazione come priorità operativa. Il Consiglio direttivo della Bce riunitosi oggi a Francoforte ha deciso importanti svolte. In primo luogo InsideOver.

Advertising

infoiteconomia : Spread in rialzo, le mosse della Bce. Torna il Btp Italia, avrà un doppio bonus - studiomarzocchi : Ultima Ora: Spread in rialzo, le mosse della Bce. Torna il Btp Italia, avrà un doppio bonus #economia #italia… - newsfinanza : Spread in rialzo, le mosse della Bce. Torna il Btp Italia, avrà un doppio bonus - LorenzoMontani : La tocca piano Christine Lagarde affermando che 'le #crypto non valgono nulla'. La presidente della #bce torna ad a… -