Jennifer Lopez, un abito estremo sul red carpet: tutti fermi per lei, sapete perché? | Guarda (Di giovedì 9 giugno 2022) Jennifer Lopez non sembra cedere per nulla al passare del tempo. E infatti la super-star ha sfoggiato ancora una volta il suo fisico scultoreo sul red carpet del Tribeca Film Festival per la prima del suo documentario sulla sua vita Halftime. La 52enne è più in forma che mai con un fisico tonico che ha lasciato vedere quasi... per intero. Tutta "colpa" dell'abito ultra-sexy, che con la complicità delle trasparenze permetteva di vedere scorci "proibiti". JLo sembra protagonista una vera e propria seconda giovinezza, insomma fa ancora invidia alle 20enni. A tal proposito, per certo a tenerla "viva e giovanissima" un ruolo lo gioca la love story con Ben Affleck, con il quale convolerà presto a nozze. Per non parlare della carriera in perenne ascesa e alla quale ha da sempre dedicato tutta sé stessa. Ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022)non sembra cedere per nulla al passare del tempo. E infatti la super-star ha sfoggiato ancora una volta il suo fisico scultoreo sul reddel Tribeca Film Festival per la prima del suo documentario sulla sua vita Halftime. La 52enne è più in forma che mai con un fisico tonico che ha lasciato vedere quasi... per intero. Tutta "colpa" dell'ultra-sexy, che con la complicità delle trasparenze permetteva di vedere scorci "proibiti". JLo sembra protagonista una vera e propria seconda giovinezza, insomma fa ancora invidia alle 20enni. A tal proposito, per certo a tenerla "viva e giovanissima" un ruolo lo gioca la love story con Ben Affleck, con il quale convolerà presto a nozze. Per non parlare della carriera in perenne ascesa e alla quale ha da sempre dedicato tutta sé stessa. Ecco ...

