Isola dei Famosi | piovono i commenti dei naufraghi su Soleil | cosa hanno detto

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sull’dei, isi sono soffermati a commentare l’approdo di: ecco come l’giudicata Dopo il grande successo ottenuto daSorge, all’interno del reality il Grande Fratello Vip, la bellissima influencer italo- americana, ha fatto una breve apparizione nell’dei16, durante la puntata andata in onda il 6 giugno.Sorge (Instagram)infatti durante la scorsa puntata ha raggiunto i concorrenti del reality su Playa Palapa, in compagnia di Vera Gemma. Smuovendo così delle dinamiche all’interno del programma. Questo perché, la sua breve apparizione ha suscitato varida parte delle naufraghe. Vediamoè ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - IsolaDeiFamosi : Quest’anno conoscevo tutti i concorrenti, la vera Isola dei FAMOSI ???? - Quellochetutti1 : La produzione Dell'#Isola prende in giro #LoryDelSanto dopo la Gaffe fatta con i commenti senza profili fake. Ecco… - infoitcultura : Isola dei Famosi, torna il sereno tra Nick, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis: 'Abbiamo esagerato' - flamanc24 : RT @IsolaDeiFamosi: Quest’anno conoscevo tutti i concorrenti, la vera Isola dei FAMOSI ???? -

... della cultura ediritti civili. Il 10 giugno Arisa salira' sul palco principale del Festival, ... 10 luglio Villa Literno (CE), Stadio Comunale, 3 agostoDi Capo Rizzuto (KR, Piazza del ......vista e ho scatenato inferno" Nonostante tutto e nonostante una prima forte delusione da parte... E' una canzone per innamorati , due amanti che si incontrano su un', lontani da tutti, ...Dopo due giorni trascorsi in infermeria, il fidanzato di Lory Del Santo si è ritirato dal reality per alcuni problemi di salute ...Bomba in televisione: torna Nicola Savino e condurrà un programma famosissimo. Indiscrezione clamorosa, il pubblico aspetta conferme ...