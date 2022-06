Incontro in Prefettura | campi rom verso sgombero Pirozzi | “Intanto aumenta pattugliamento”

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiVeneto: L'incontro si è reso necessario dopo i disordini e le violenze verificatisi il 2 giugno a Peschiera sul Garda #IoSeguoTg… - TgrRaiVeneto : L'incontro si è reso necessario dopo i disordini e le violenze verificatisi il 2 giugno a Peschiera sul Garda… -

Calabria 7

... scandite dal Pnrr, l'è servito a confrontarsi sulle strategie per la sosta ad uso in ... l'ex compagna (incinta) sparisce nel nulla e lo fa indagare per violenze: scagionatodi ...Lo scorso martedì 7 giugno, presso ladi Catanzaro, si è svolto il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione ... All'con la delegazione dell'Usb Pubblico Impiego hanno ... Ex lsu-lpu, incontro in Prefettura a Catanzaro: Usb pronta allo sciopero Plauso anche alle forze dell'ordine: "Complimenti per l’intensa attività di intelligence messa in campo sul nostro territorio" ...Nella mattinata odierna il Signor Prefetto di Asti, Dr. Claudio Ventrice, recentemente insediatosi nell’incarico, ha effettuato una visita istituzionale ...