Il Referendum sulla giustizia di domenica 12 giugno, sarà esattamente il 78esimo referendum nazionale dal '46 ad oggi. Ma quali sono stati i più importanti? (Di giovedì 9 giugno 2022) Il prossimo referendum sulla giustizia di domenica 12 giugno sarà il 78esimo referendum nazionale in 76 anni di storia repubblicana, dal ’46 ad oggi. Di tutti questi, 67 sono stati abrogativi, quattro costituzionali, uno consultivo e uno istituzionale. Facciamo un ripasso su come sono andati, e cosa hanno cambiato. Donne: lavoro e diritti in 70 anni di storia italiana guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 giugno 2022) Il prossimodi12ilin 76 anni di storia repubblicana, dal ’46 ad. Di tutti questi, 67abrogativi, quattro costituzionali, uno consultivo e uno istituzionale. Facciamo un ripasso su comeandati, e cosa hanno cambiato. Donne: lavoro e diritti in 70 anni di storia italiana guarda le foto ...

VittorioSgarbi : Il 12 giugno votate “SI” ai referendum sulla giustizia. - fattoquotidiano : “Se passasse il referendum, questi arresti non si potrebbero più fare”. Antonio De Nicolo non poteva trovare occasi… - ilfoglio_it : Domenica 12 giugno si voterà per il referendum sulla giustizia, promosso da Partito radicale e Lega. Il referendum… - raffo1996 : RT @legalizzas: 'Procuratore Trieste,con referendum arresti per droga cadrebbero' Quindi se fosse passato il #ReferendumCannabis,in aggiu… - ilDifforme : Interviene il leader della Lega sulla scarsa informazione e pubblicità del prossimo appuntamento Il leader della L… -