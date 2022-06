Harry furioso e infelice | Meghan Markle ignorata

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sesperavano in una accoglienza trionfale per essersi sforzati di tornare a Londra, si sono sbagliati di molto. I Sussex infatti hanno avuto un ruolo molto marginale durante le celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. E anche i media li hanno degnati di poca attenzione. Ma a pensare è stato soprattutto il comportamento di Carlo, William e Kate Middleton che di fatto li hanno del tutto ignorati.ignoratinon hanno rilasciato commenti sul loro breve viaggio in Gran Bretagna, né sugli incontri con la Famiglia Reale. Può essere che il Principe si sia reso conto dell’errore fatale che ha commesso qualche tempo fa, quando dopo un colloquio privato con la ...

... ha detto a The Sun: 'La cosa che mi ha davvero colpito quel giorno è stata la rabbia di: le sue emozioni erano visibili e sembrava assolutamente. Forse provava dei sentimenti negativi, ...Principe: il duca di Sussex non si sarebbe sentito proprio a suo agio durante le celebrazioni del Giubileo di Platino. Secondo Angela Levin , che ha scritto la biografia del principe, il ...D’altro canto, se Harry è apparso furioso e con un’espressione sul volto davvero dura, Meghan era perfettamente rilassata, consapevole che quel mondo fatto di protocolli e cappellini non le ...Dall’assurdo al paradossale. Harry, tornato in California e metabolizzato quanto avvenuto nel suo recente e breve viaggio a Londra sarebbe “furioso”. Di più, sarebbe addirittura in attesa di ricevere ...