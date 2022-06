Giulia Salemi al “The A-maze Garden”, il progetto di Amazon per la Milano Design Week’22 (Di giovedì 9 giugno 2022) Ispirata ai labirintici giardini all’italiana, l’installazione situata all’interno dell’Università degli Studi di Milano è aperta al pubblico e mostra l’impegno di Amazon nell’ambito della sostenibilità In occasione del FuoriSalone 2022, Amazon presenta “The A-maze Garden”: un’installazione artistica a cura dello studio Lissoni Associati realizzata nell’ambito della mostra INTERNI Design Re-Generation. Ispirato ai labirintici giardini all’italiana, il progetto di Lissoni per Amazon reinterpreta lo Smile dell’azienda all’interno del Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di Milano. Le pareti curve di diverse altezze sono rivestite di specchi e sono disseminate nello spazio. L’installazione ricorda gli iconici alberi ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Ispirata ai labirintici giardini all’italiana, l’installazione situata all’interno dell’Università degli Studi diè aperta al pubblico e mostra l’impegno dinell’ambito della sostenibilità In occasione del FuoriSalone 2022,presenta “The A-”: un’installazione artistica a cura dello studio Lissoni Associati realizzata nell’ambito della mostra INTERNIRe-Generation. Ispirato ai labirintici giardini all’italiana, ildi Lissoni perreinterpreta lo Smile dell’azienda all’interno del Cortile della Farmacia dell’Università degli Studi di. Le pareti curve di diverse altezze sono rivestite di specchi e sono disseminate nello spazio. L’installazione ricorda gli iconici alberi ...

