Eventi astronomici a giugno | non solo pianeti e stelle cadenti | quando vedere la Superluna della Fragola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 giugno 2022) In questi giorni, come in quelli passati, stiamo vivendo a pieno la stagione estiva che è arrivata un po’ in anticipo. Meteo.it ci segnala come il mese disia un mese propizio per osservare gli. Di seguito tutti gliimperdibili, bisognapuntare gli occhi al cielo!ci sarà laMartedì 14sarà la volta di un magnifico plenilunio. Sarà possibile assistere alla Luna piena: così chiamata dalle popolazioni antiche per i frutti che proprio nel mese digiungono alla massima maturazione. Sarà la prima del 2022 e in una posizione di perfetta vicinanza al pianeta Terra 19-27 ...