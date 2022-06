Draghi: “Questa situazione di emergenza non sia una scusa per tradire gli obiettivi climatici” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Questa situazione di emergenza non deve essere una scusa per tradire i nostri obiettivi climatici ma la ragione per raddoppiarli”. Lo ha detto il premier Mario Draghi aprendo la riunione ministeriale dell’Ocse a Parigi, quest’anno presieduta dall’Italia. “Accelerare la transizione energetica è fondamentale per spostarci verso un modello sostenibile e ridurre la nostra dipendenza dalla Russia. Dobbiamo agevolare l’espansione delle rinnovabili e promuovere ricerca e sviluppo in nuove soluzioni di energia verde e pulita. Questo significa rafforzare la nostra architettura dell’idrogeno e sviluppare reti intelligenti e resilienti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) “dinon deve essere unaperi nostrima la ragione per raddoppiarli”. Lo ha detto il premier Marioaprendo la riunione ministeriale dell’Ocse a Parigi, quest’anno presieduta dall’Italia. “Accelerare la transizione energetica è fondamentale per spostarci verso un modello sostenibile e ridurre la nostra dipendenza dalla Russia. Dobbiamo agevolare l’espansione delle rinnovabili e promuovere ricerca e sviluppo in nuove soluzioni di energia verde e pulita. Questo significa rafforzare la nostra architettura dell’idrogeno e sviluppare reti intelligenti e resilienti” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Palazzo_Chigi : #2giugno Il Presidente Draghi ha partecipato questa mattina alle celebrazioni per la #FestadellaRepubblica ????… - Giorgiolaporta : Se avessimo una #informazione corretta e i nostri giornalisti non avessero le mani impegnate ad applaudire #Draghi,… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Draghi: “Questa situazione di emergenza non sia una scusa per tradire gli obiettivi climatici” - DMALAGIGI2 : RT @MarceVann: 'Mi domando se questa operazione di dossieraggio, che riguarda persone in disaccordo con l'invio di armi o contrarie a quest… - fattoquotidiano : Draghi: “Questa situazione di emergenza non sia una scusa per tradire gli obiettivi climatici” -