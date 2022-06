Draghi: «Il tetto al prezzo del gas fermerà l’inflazione. Niente stop alla transizione energetica» (Di giovedì 9 giugno 2022) Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di grano fermi nei porti dell’Ucraina. Mentre un tetto al prezzo del gas limiterebbe l’inflazione. Queste le frasi chiave del discorso di Mario Draghi durante l’apertura del meeting ministeriale dell’Ocse, presieduto oggi dall’Italia. «alla determinazione dimostrata nei confronti dell’Ucraina, dobbiamo affiancare la stessa determinazione nell’aiutare i nostri cittadini e quelli delle zone più povere del mondo, in particolare l’Africa», ha detto il premier. «I nostri sforzi per prevenire una crisi alimentare devono partire dai porti ucraini del Mar Nero. Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di cereali che sono bloccati lì a causa del conflitto». Un tetto al prezzo delle importazioni di gas russo a livello Ue ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di grano fermi nei porti dell’Ucraina. Mentre unaldel gas limiterebbe. Queste le frasi chiave del discorso di Mariodurante l’apertura del meeting ministeriale dell’Ocse, presieduto oggi dall’Italia. «determinazione dimostrata nei confronti dell’Ucraina, dobbiamo affiancare la stessa determinazione nell’aiutare i nostri cittadini e quelli delle zone più povere del mondo, in particolare l’Africa», ha detto il premier. «I nostri sforzi per prevenire una crisi alimentare devono partire dai porti ucraini del Mar Nero. Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di cereali che sono bloccati lì a causa del conflitto». Unaldelle importazioni di gas russo a livello Ue ...

