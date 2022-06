Davide Bregola è lo scrittore della Pietas padana

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 9 giugno 2022) Di “Nei luoghi ideali per la camporella” (Avagliano Editore), raccolta di storie ultrapadane, si legga subito la finale “Nota dell’autore” che è poi. Contiene una struggente dichiarazione di poetica. “Quando scrivo la prima cosa che mi chiedo è: ‘Questa roba che voglio raccontare è di moda?’. Se la risposta è ‘sì’ la scarto subito. Se invece risulta essere strana, in disuso, in via di estinzione, allora scatta in me la voglia di raccontarla”. E allora si capisce perché l’autore scrive di burattini (“Mi sembra un’attività così obsoleta”), perché gli piacciono i paesini, gli argini, le ferramenta, le giostre, le insegne dei partiti politici spariti, le cartoline, i “bar rimasti uguali identici agli anni 70”…si muove tra Mantova e Ferrara e la sua capitalina, il baricentro del suo narrare è Sermide, tremila abitanti ...