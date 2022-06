Covid | 23 042 i nuovi positivi | 84 le vittime | calano i ricoveri

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sono 23.042 iin Italia, su un totale di 179.127 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto, nel suo bollettino quotidiano sul Coronavirus, il Ministero della Salute. I deceduti nell'ultima giornata sono stati 84, con il totale delledada inizio pandemia che raggiunge quota 167.253. Le persone attualmente ricoverate in ospedale sono 4.431 (64 in meno rispetto a ieri), di cui 197 nei reparti di terapia intensiva (due in meno di ieri). (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it

