Bando delle endotermiche - Fit for 55, il disastro della politica e un settore in allarme (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Bando alle endotermiche diventa l'argomento centrale delle discussioni politiche ed economiche in tutta Europa, con la notizia del via libera al divieto proposto dalla Commissione europea ripresa dalle prime pagine di tutte le principali testate italiane e continentali. Ieri l'Europarlamento ha votato a favore dello stop alla vendita di veicoli a combustione per il 2035, ma la lunga giornata di votazioni ha dimostrato una forte spaccatura tra i gruppi parlamentari, al loro interno e, soprattutto, in seno alla maggioranza che sostiene l'attuale presidente della stessa commissione, Ursula Von der Leyen. Allarmi inascoltati. Se il Bando è un argomento politico di primo piano, è l'industria dell'auto a rinnovare gli allarmi che vengono lanciati da mesi sulle conseguenze della fine di ...

