Asia Argento sobria da un anno: “Avevo toccato il fondo” (Di giovedì 9 giugno 2022) Quanti personaggi famosi come Asia Argento sono disposti a raccontare di avere toccato il fondo e festeggiare un anno di sobrietà. L’attrice e regista lo fa, festeggia il suo traguardo, il primo, anche se già qualche anno fa aveva smesso e per tre anni, poi è ricaduta e confessa di avere fatto anche peggio. Già nel suo libro Asia Argento si era messa a nudo ma nei suoi 37 anni di carriera non si è mai nascosta. “Oggi compio un anno di sobrietà” scrive sul suo profilo social, parla di abuso di droga e poi di alcol ma da un anno è sobria, sta bene. Ha deciso di volersi bene il giorno dopo il terzo anniversario della morte di Anthony. Era il suo compagno, si è tolto la vita, un suicidio che ha sconvolto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Quanti personaggi famosi comesono disposti a raccontare di avereile festeggiare undi sobrietà. L’attrice e regista lo fa, festeggia il suo traguardo, il primo, anche se già qualchefa aveva smesso e per tre anni, poi è ricaduta e confessa di avere fatto anche peggio. Già nel suo librosi era messa a nudo ma nei suoi 37 anni di carriera non si è mai nascosta. “Oggi compio undi sobrietà” scrive sul suo profilo social, parla di abuso di droga e poi di alcol ma da un, sta bene. Ha deciso di volersi bene il giorno dopo il terzo anniversario della morte di Anthony. Era il suo compagno, si è tolto la vita, un suicidio che ha sconvolto ...

