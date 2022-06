Aprilia, non hanno il biglietto del treno e minacciano il controllore con una forbice: denunciati (Di giovedì 9 giugno 2022) Come di routine, che sia su un treno, su una metro o su un autobus, arriva il controllore per chiedere, giustamente, il biglietto ai passeggeri. Ieri sera, la prassi, nella tratta Nettuno-Roma, è stata esattamente questa. Ma due ragazzi nigeriani, di 26 e 28 anni, sprovvisti di biglietto hanno pensato bene di minacciare con una forbice i tecnici della protezione aziendale di RFI, interrompendo, per circa un’ora, la marcia del treno. Leggi anche: Droga senza limiti tra Roma, Ardea, Anzio, Latina, Fondi e Sezze: 20 arresti all’alba, tutti i particolari La vicenda Si trovavano sula tratta Nettuno-Roma e per eludere il controllo dei titoli di viaggio, che non avevano, hanno aggredito i tecnici minacciandoli con una forbice. Si trovavano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022) Come di routine, che sia su un, su una metro o su un autobus, arriva ilper chiedere, giustamente, ilai passeggeri. Ieri sera, la prassi, nella tratta Nettuno-Roma, è stata esattamente questa. Ma due ragazzi nigeriani, di 26 e 28 anni, sprovvisti dipensato bene di minacciare con unai tecnici della protezione aziendale di RFI, interrompendo, per circa un’ora, la marcia del. Leggi anche: Droga senza limiti tra Roma, Ardea, Anzio, Latina, Fondi e Sezze: 20 arresti all’alba, tutti i particolari La vicenda Si trovavano sula tratta Nettuno-Roma e per eludere il controllo dei titoli di viaggio, che non avevano,aggredito i tecnici minacciandoli con una. Si trovavano ...

