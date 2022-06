Almanacco del 09-06-2022 ore 07 | 30

(Di giovedì 9 giugno 2022)del giorno è giovedì 9 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’efrem Giacomo e dottore della Chiesa sono nate oggi Johnny Depp Michael J Fox Natalie Portman Milena Gabanelli e Noi invece andiamo a fare gli auguri ai nostri mezzi oggi stiamo un po’ insieme abbiamo Allora tantissimi auguri di buon compleanno a Piero e celeste che compiono gli anni quindi buon compleanno a ciascuno di voi Grazie come sempre andiamo a salutare Marco Salutami Ilaria Viviana Cristiana Pubblico tutto al femminile vi ricordiamo come sempre che se lo desiderate potete anche fare auguri messaggi scriveteciche giorno di anticipo E fateci arrivare Noi saremo felicissimi di dare voce ai vostri messaggi no a quest’ora della giornata per iniziare un po’ una sorta di quello che era un po’ europoli è di una nota radio Enzo Ma che qualcuno magari Ascolta vai va bene ...

Advertising

neXtquotidiano : #DrusillaFoer alle prese con l’assurda ricetta del giorno dopo: “C’è un suo figlio che può tradurre?” | VIDEO - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Santi del 9 Giugno 2022 - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 9 Giugno 1588 ? Posa della prima pietra del nuovo ponte di Rialto a Venezia - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 9 Giugno 1772 ? Il vascello britannico Gaspee viene incendiato al largo del Rhode Island - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 9 Giugno 1957 ? Prima ascensione al Broad Peak (dodicesima vetta piu' alta del mondo) -

...30 - Soliti ignoti - Il ritorno 21:25 - Don Matteo 12 23:30 - Porta a Porta 01:15 - RaiNews24 01:50 - La felicita' e' un sistema complesso 03:40 - RaiNews24 Rai 2 19:50 - Drusilla e l'...Laura Rio per 'il Giornale' lgiorno dopo di drusilla foer 2 Non è un programma televisivo. Sarebbe troppo banale per lei. È una pièce teatrale portata in televisione. Un mix di commedia, sketch, attualità che porta .Una trasmissione elegante, intelligente ed esilarante al punto giusto. C’erano molti dubbi sulla riuscita de Drusilla e L’Almanacco del giorno dopo se non altro per la collocazione oraria del programm ...Johnny Depp, all'anagrafe John Christopher Depp II nato a Owensboro, il 9 giugno 1963, è un attore, regista, musicista e produttore cinematografico statunitense. Metti mi piace su Facebook per vedere ...