Ag. Dybala: 'Summit positivo? Petralito non è né il suo agente né l'intermediario. Sull'incontro posso dirvi che...' (Di giovedì 9 giugno 2022) Intervenuto a Serieanews, l'agente di Paulo Dybala, Jorge Antun, chiarisce un aspetto della trattativa. “Petralito ha detto che &e... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Intervenuto a Serieanews, l'di Paulo, Jorge Antun, chiarisce un aspetto della trattativa. “ha detto che &e...

Advertising

sportli26181512 : Ag. Dybala: 'Summit positivo? Petralito non è né il suo agente né l'intermediario. Sull'incontro posso dirvi che...… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: #Antun a #SerieAnews: 'Petralito ha detto che è stato un summit positivo? Non è l’agente di #Dybala né un suo intermedia… - c4lhanoglus : RT @NicoSchira: @peppismo @19cecilia06 Marotta in pressing da febbraio per portare Dybala all'Inter. Dopo rottura con la Juve a metà marzo… - c4lhanoglus : RT @InterHubOff: ????Antun a @serieAnews_com: “Petralito ha detto che è stato un summit positivo? Va chiarito che Petralito non è né l’agente… - Tiarossi2 : RT @mirkonicolino: #Antun a #SerieAnews: 'Petralito ha detto che è stato un summit positivo? Non è l’agente di #Dybala né un suo intermedia… -