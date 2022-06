Zverev si è operato | “Torno più forte che mai”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo l’infortunio nella semifinale del Roland Garros contro Nadal, Alexandertorna a sorridere. Su Instagram non nasconde le sue emozioni per questo momento difficile della sua carriera. “Tutti noi abbiamo un percorso nella vita e questo è parte del mio – scrive il 25enne di Amburgo – La prossima settimana raggiungerò la posizione più alta della mia carriera nel ranking col numero 2 ma oggi mi sono dovuto operare. Dopo ulteriori esami in Germania, ci è stata confermata la lesione di tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra. Per tornare a giocare il prima possibile, garantire un’appropriata guarigione di tutti i legamenti e recuperare la piena stabilità della mia caviglia, l’operazione era la scelta migliore. Il mio recupero comincia adesso e farò di tutto per tornare piùche mai”. Quasi impossibile che possa essere in ...