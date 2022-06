Zerbin, parla l’agente: “Futuro al Napoli? Ho un desiderio” (Di mercoledì 8 giugno 2022) È una stagione di grandi traguardi e successi quella di Alessio Zerbin, il quale a soli ventitré anni ha esordito in Nazionale maggiore. Le sue prestazioni nel corso della stagione, con indosso la maglia del Frosinone, hanno colpito Roberto Mancini. Il ct della Nazionale italiana, ritenendo di dover rivoluzionare e ringiovanire la Nazionale italiana, ha osservato con attenzione il giovane talento tanto da farlo esordire nel match di ieri contro l’Ungheria. Ci sono insomma grossi margini sul calciatore, che per il momento fa ingolosire i club di Serie A. Alessio Zerbin (Photo by Claudio Villa/Getty Images) “Laureato in Serie A, ora deve restare a Napoli”: l’agente promuove Zerbin A TMW è intervenuto l’agente di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, il quale ha ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 8 giugno 2022) È una stagione di grandi traguardi e successi quella di Alessio, il quale a soli ventitré anni ha esordito in Nazionale maggiore. Le sue prestazioni nel corso della stagione, con indosso la maglia del Frosinone, hanno colpito Roberto Mancini. Il ct della Nazionale italiana, ritenendo di dover rivoluzionare e ringiovanire la Nazionale italiana, ha osservato con attenzione il giovane talento tanto da farlo esordire nel match di ieri contro l’Ungheria. Ci sono insomma grossi margini sul calciatore, che per il momento fa ingolosire i club di Serie A. Alessio(Photo by Claudio Villa/Getty Images) “Laureato in Serie A, ora deve restare a”:promuoveA TMW è intervenutodi Alessio, Furio Valcareggi, il quale ha ...

