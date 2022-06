(Di mercoledì 8 giugno 2022) MACERATA - Continua a crescere l'attrattivitàdell' Università di Macerata. Sono arrivate 300 domande da tutto il mondo per le 13dipromosse ogni anno dall'ateneo a favore ...

Advertising

corriereadriatico.it

MACERATA - Continua a crescere l'attrattività internazionale dell' Università di Macerata. Sono arrivate 300 domande da tutto il mondo per le 13 borse di studio promosse ogni anno dall'ateneo a favore ......il costo per l'acquisizione dell'area di duemila mq mentre i rimanenti 1500 rimarranno a. ... verifica del margine di risparmio sul porta a portanell'ottica della conservazione del livello ... Unimc sempre più internazionale. Boom di richieste di borse di studio, studenti da 30 nazioni MACERATA - Continua a crescere l’attrattività internazionale dell’Università di Macerata. Sono arrivate 300 domande da tutto il mondo per le 13 borse di studio promosse ...